Terremoti:Indonesia,vittime salgono a 12

SEMBALUN, 20 AGO - E' salito ad almeno 12 il bilancio delle vittime delle scosse di terremoto che hanno colpito ieri le isole di Lombok e Sumbawa, in Indonesia. Lo ha reso noto il portavoce dell'Agenzia per la gestione dei disastri, Purwo Nugroho. Almeno 10 persone sono decedute a causa degli edifici crollati sulle due isole o perche' colpite da attacchi cardiaci, mentre altre due sono morte a Lombok in seguito al sisma che aveva scosso l'isola qualche ora prima. Oltre 1.800 abitazioni sono state danneggiate, di cui almeno la metà hanno subito danni gravi.