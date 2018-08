'Trump vuole libertà Stati su emissioni'

WASHINGTON, 18 AGO - L'amministrazione Trump intende proporre formalmente la prossima settimana una radicale svolta nelle regole sul cambiamento climatico che consentirà ad ogni singolo Stato di decidere come, o addirittura se, ridurre le emissioni di anidride carbonica delle centrali a carbone. Lo scrive il New York Times, citando tre persone che hanno visionato la proposta. Il piano prevede anche di allentare le regole sull'inquinamento per le centrali elettriche che necessitano di miglioramenti: una combinazione di iniziative che rischia di far risalire le emissioni, secondo gli ambientalisti. La proposta, che Trump dovrebbe annunciare martedì in un comizio in West Virginia, indebolirà notevolmente il Clean Power Plan, la normativa firmata dall'ex presidente Barack Obama per ridurre le emissioni che surriscaldano il pianeta.