Terremoto magnitudo 6.1 in Costarica

SAN JOSE (COSTARICA), 18 AGO - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona meridionale del Costarica, al confine con Panama. Tanta paura e un piccolo black out, ma nessun altro danno più grave o persone rimaste ferite, è stato segnalato. L'epicentro è stato registrato a 19 km a nord della città di Golfito. Gli ospedali locali hanno detto di aver ricevuto persone in preda a attacchi di panico ma di non aver registrato feriti.