Un morto in barcone in fiamme in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 17 AGO - Un migrante è morto a causa dell'incendio di un'imbarcazione partita dalla Tunisia nella notte verso le coste italiane e intercettata dalla Guardia costiera tunisina al largo di Sfax. Lo rende noto il ministero dell'Interno di Tunisi in un comunicato, precisando che gli occupanti della barca hanno lanciato bottiglie molotov verso la motovedetta e poi dato fuoco all'imbarcazione per tentare la fuga. Sono quattro tunisini, due persone del Congo e otto della Costa d'Avorio. Sono stati arrestati. Sul posto sono stati mandati rinforzi della Guardia costiera, della Protezione civile e dell'esercito alla ricerca di eventuali altri corpi. Uno degli arrestati è stato ricoverato per le ustioni riportate. Secondo il portavoce della Guardia nazionale Houssemeddine Jebabli, la Guardia costiera è intervenuta al largo di Louata per intercettare l'imbarcazione salpata alle 2.30 del mattino dalle coste di Sfax.