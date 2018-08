Ue, pronti a sostegno su nave Diciotti

BRUXELLES, 17 AGO - La Commissione europea "segue molto da vicino gli sviluppi" di nave Diciotti. Così la portavoce per la migrazione Tove Ernst. "Per il momento - spiega - non sono al corrente che vi siano contatti tra la Commissione e gli Stati membri" per un accordo sulla distribuzione dei migranti a bordo. Intesa che come in altri casi precedenti permetterebbe di trovare un porto sicuro per lo sbarco. "Ma come in passato - conclude la portavoce -, siamo pronti, se c'è necessità, a fornire sostegno al coordinamento e prestare tutto il nostro peso diplomatico per soluzioni veloci".