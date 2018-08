Siria: aerei Iraq contro l'Isis,28 morti

ERBIL, 17 AGO - L'aviazione irachena ha eseguito due raid aerei contro obiettivi dell'Isis in Siria uccidendo almeno 28 militanti dell'organizzazione terroristica: lo hanno reso noto funzionari della sicurezza in Iraq. In uno dei raid, realizzati con caccia F-16, sono morti una ventina di aspiranti attentatori suicida che pianificavano di colpire l'Iraq in occasione della festività islamica dell'Eid al-Adha (festa del sacrificio) la settimana prossima. Altri otto sono stati uccisi nell'altro attacco. Entrambi gli obiettivi, che sono stati identificati dall'agenzia antiterrorismo irachena Eagles Cell, erano in territorio siriano, vicino al confine con l'Iraq.