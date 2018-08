Londra violenta, un altro morto,4 feriti

LONDRA, 17 AGO - Ancora sangue e ancora giovanissimi protagonisti della cronaca nera nelle periferie di Londra, dove nelle ultime ore si sono registrati due casi di accoltellamenti con un bilancio complessivo di almeno un morto e 4 feriti e l'arresto di sette persone in totale, sei delle quali minorenni. Il primo episodio è avvenuto a Camberwell, nella zona sud della capitale britannica, dove 4 adolescenti sono rimasti feriti, due in modo grave o molto grave, in una violenta rissa fra 'baby gang' contrapposte. Ne è seguito l'arresto da parte della dalla polizia di cinque ragazzi di età compresa fra i 15 e i 16 anni. Il secondo fatto di sangue si è verificato invece prima dell'alba a Flaxen Road, settore est di Londra, dove un 42enne è stato trovato agonizzante con ferite da coltello ed è morto sul posto. Per questo crimine Scotland Yard ha arrestato un ragazzo di 16 anni e una donna di 35.