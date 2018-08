Libia: Marco-Sisi, voto entro l'anno

PARIGI, 16 AGO - Il presidente francese Emmanuel Macron e quello egiziano Abdel Fattah al Sisi hanno convenuto, in un colloquio telefonico, l'esigenza della "mobilitazione di tutti i soggetti in Libia" in linea con "le conclusioni della conferenza di Parigi del 29 maggio" e "la preparazione delle scadenze elettorali entro la fine dell'anno". Lo ha reso noto l'Eliseo in un comunicato in cui dà notizia del contenuto della telefonata tra i due leader.