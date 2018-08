Diffonde messaggi Whatsapp, condannato

ROMA, 16 AGO - Se una conversazione si svolge in un gruppo privato di un'applicazione di chat, è "ovvio e chiaro" che i suoi partecipanti si aspettano che i contenuti non vengano divulgati. In base a questo principio, un giudice brasiliano di un tribunale civile di Curitiba ha condannato un ex direttore del Coritiba Football Club al risarcimento dei danni morali agli ex colleghi per avere rivelato conversazioni tenute in un gruppo WhatsApp. Come spiegato sul portale brasiliano Consultor Juridico, il il condannato dovrà pagare agli otto membri del gruppo chat 5 mila real ciascuno (circa 1.131 euro). L'ex direttore era stato aggiunto al gruppo Whatsapp, composto da altri direttori e dirigenti del club, dopo essere entrato in carica. Nel gruppo, hanno fatto battute e hanno commentato la politica interna del Coritiba - e hanno parlato male degli altri membri del club. Quando ha lasciato il suo posto, l'ex direttore della squadra ha lasciato il gruppo e reso pubbliche le conversazioni, anche ai media.