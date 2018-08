Rapper paga borse studio a studenti neri

LONDRA, 16 AGO - Borse di studio destinate a studenti neri per permettere loro d'iscriversi a Cambridge e di rompere le barriere che tuttora precludono in gran parte alle minoranze l'accesso alla celebre università britannica: è l'iniziativa di Stormzy, popolare rapper londinese, sceso in campo con una sorta di sfida all'establishment del Regno. Stormzy finanzierà le 9250 sterline di retta annuale, più i costi di vitto e alloggio, per 2 studenti neri nel prossimo biennio accademico. "Se sei brillante negli studi, non credo debba essere impossibile iscriverti a una delle istituzioni educative più prestigiose al mondo", ha sottolineato il rapper.