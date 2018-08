Israele riapre valico merci Kerem Shalom

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 AGO - Come annunciato ieri dal ministro della difesa Avigdor Lieberman, Israele ha riaperto questa mattina alle 9 (ora locale) il valico merci di Kerem Shalom con Gaza, vista la situazione di calma al confine con la Striscia. Al tempo stesso è stata ripristinata a 9 miglia la zona di pesca davanti le coste dell'enclave palestinese. In un messaggio in arabo postato su Facebook Lieberman si è rivolto agli abitanti di Gaza sostenendo: "la pace e la quiete hanno valore, la violenza no". "I residenti di Gaza - ha proseguito il ministro denunciando le responsabilità della leadership di Hamas - hanno tutto da guadagnare quando i cittadini di Israele godono di pace e sicurezza e molto da perdere quando invece la quiete è interrotta".