Pennsylvania, abusi su migliaia di bimbi

HARRISBURG (PENNSYLVANIA), 15 AGO - Centinaia di preti cattolici in Pennsylvania avrebbero molestato migliaia di bambini dagli anni '40 ad oggi, e alti prelati, incluso l'attuale arcivescovo di Washington Donald William Wuerl, avrebbero sistematicamente coperto gli abusi: lo afferma il rapporto del grand jury diffuso al termine di 18 mesi di indagini guidate dall'attorney general statale Josh Shapiro su sei delle otto diocesi dello Stato e segue quella di un altro grand jury che ha rivelato abusi e insabbiamenti nelle altre due. Il "reale numero" dei bambini abusati potrebbe ammontare a diverse migliaia - sostiene il grand jury - perchè alcuni documenti segreti della chiesa sono andati perduti e le vittime hanno avuto paura a farsi avanti. "I preti hanno violentato ragazzini e ragazzine e i loro superiori non solo non fecero niente, ma hanno nascosto tutto", ha aggiunto Shapiro parlando ai giornalisti ad Harrisburg e precisando che l'indagine sta andando avanti. I sacerdoti coinvolti sarebbero oltre 300.