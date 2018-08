Bernie Sanders vince primarie Vermont

WASHINGTON, 15 AGO - Il senatore indipendente del Vermont Bernie Sanders ha vinto le primarie democratiche nello Stato per la corsa ad un seggio al Senato Usa nelle elezioni di midterm a novembre, ma si prevede che rinuncerà alla nomination come ha fatto in passato, sostenendo gli altri candidati democratici. Sanders si candiderà alle elezioni di novembre come indipendente. Si rincorrono intanto le voci sul fatto che il Senatore stia considerando di correre nuovamente per le presidenziali nel 2020.