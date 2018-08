Westminster: 3 in totale i feriti

LONDRA, 14 AGO - E' di tre persone ferite il bilancio confermato dell'investimento "deliberato" compiuto stamattina a Londra di fronte al palazzo di Westminster, dove un uomo di poco meno di 30 anni alla guida d'una Ford Fiesta ha travolto alcuni passanti, in particolare un gruppetto di ciclisti, prima di sbattere contro una barriera protettiva. Lo ha precisato ai giornalisti Neil Basu, vicecomandante e responsabile dell'unità antiterrorismo di Scotland Yard. Basu, che ha escluso per il momento altri pericoli per la pubblica sicurezza a Londra, ha spiegato che una delle persone investite è stata semplicemente medicata sul posto e altre due sono state invece trasferite in ospedale. Uno di questi pazienti è stato successivamente dimesso, mentre resta ricoverata una donna che - secondo il funzionario di polizia - ha riportato lesioni di una certa gravità, ma la cui vita non è comunque giudicata in pericolo dai medici.