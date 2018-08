Westminster: arresto,sospetto terrorismo

LONDRA, 14 AGO - Scotland Yard ha formalizzato il sospetto di terrorismo nei confronti dell'uomo arrestato per lo schianto di fronte al palazzo di Westminster. L'uomo ha una ventina d'anni, come riporta la Bbc. Theresa May reagisce con un tweet all'episodio e si dice vicina ai feriti. "I miei pensieri" sono con loro, scrive la premier britannica, che viene informata costantemente sull'andamento delle indagini, ma al momento evita di far riferimento a qualsiasi possibile pista. Mentre elogia la risposta rapida e "coraggiosa" di polizia e servizi di soccorso. La zona attorno al palazzo del parlamento resta intanto isolata e transennata, anche se l'accesso delle persone che lavorano in alcuni edifici circostanti è stato gradualmente riautorizzato.