Khamenei, nessuna trattativa con gli Usa

ROMA, 13 AGO - L'Iran non aprirà alcuna trattativa con gli Usa, "un regime prepotente e truffatore". Lo ha affermato oggi la Guida suprema, Ali Khamenei, rispondendo all'offerta fatta la settimana scorsa dal presidente Donald Trump, che si era detto pronto ad incontrare in ogni momento il suo omologo iraniano Hassan Rohani. Lo riferisce la televisione iraniana in inglese PressTv.