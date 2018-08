Manchester: usata arma ad aria compressa

LONDRA, 12 AGO - Si ridimensiona la portata della sparatoria compiuta nella notte a Manchester alcune ore dopo la conclusione di una parata del carnevale caraibico: la polizia ha precisato che nell'episodio sono stati usati pallini sparati con "un'arma ad aria compressa", provocando il ferimento lieve di 9 persone, inclusi 2 minorenni, e quello più grave d'un uomo, colpito alla gambe, la cui vita non è comunque in pericolo. Una fonte citata dalla Bbc ha riferito che a sparare sarebbe stata una sola persona, mentre Wasim Chaudhry, della Greater Manchester Police, ha evocato indagini in corso per identificare "la persona o le persone" responsabili. Chaudhry ha peraltro sottolineato l'allarme generatosi nella città britannica per "un atto sconsiderato dalle conseguenze potenzialmente devastanti". L'incidente è avvenuto dopo la parata e un successivo party di strada, in un settore periferico di Manchester noto per la presenza di gang e per gli episodi di violenza, mentre diversi reduci erano ancora in giro.