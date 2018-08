Volantini giovani gauche 'Hollande 2022'

ROMA, 12 AGO - Un volantino da campagna elettorale, con tanto di foto dell'ex presidente e la scritta "Hollande 2022", ha suscitato curiosità in diverse località della Francia dove è stato distribuito. Secondo le Journal du Dimanche, si tratta dell'iniziativa di giovani eletti della sinistra che - a quanto pare all'insaputa dell'ex inquilino dell'Eliseo - vogliono "testare" la sua popolarità un anno dopo l'uscita di scena e in vista delle prossime presidenziali. Su un lato del volantino c'è il primo piano di François Hollande con la scritta "Hollande 2022". Dall'altro delle domande retoriche: "Chi ha affrontato gli attentati? Chi ha ristabilito i conti pubblici? Chi ha invertito la curva dei conti pubblici?". Poi, l'ultima frase, sibillina: "La storia non è finita". Resta da capire, si chiedono i media francesi, se Hollande sia veramente intenzionato a tornare nell'arena politica. Solo un paio di settimane fa, la compagna di Hollande, l'attrice Julie Gayet, aveva dichiarato che "molte persone sperano nel suo ritorno".