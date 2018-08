Un anno fa Charlottesville, oggi cortei

ROMA, 12 AGO - Misure di sicurezza rafforzate oggi a Washington in attesa del corteo dell'ultradestra 'Unite the right 2' e una contromarcia liberal che si terranno in contemporanea nella capitale Usa in occasione dell'anniversario dei tragici fatti di Charlottesville in cui una donna fu investita e uccisa da un suprematista bianco. La polizia ha già predisposto la chiusura delle strade intorno alla Casa Bianca, anche se il presidente Usa, Donald Trump, non sarà in sede, dove entrambi i gruppi dovrebbero confluire. La mobilitazione delle autorità locali e forze dell'ordine è al massimo per le due manifestazioni in quanto si temono scontri.