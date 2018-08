Seattle, identificato uomo dell'aereo

WASHINGTON, 12 AGO - E' stato identificato quale Richard Russell l'uomo che ha 'rubato' un aereo passeggeri vuoto all'aeroporto di Seattle e si è poi schiantato in una vicina isola in quella che si sospetta una 'missione suicida'. Lo riferiscono diversi media Usa fra cui Cnn e Associated Press. L'uomo aveva 29 anni e si faceva chiamare 'Beebo' sui social media, compreso il suo profilo Facebook con accesso limitato. Si diceva originario di Wasilla, in Alaska, e residente nello Stato di Washington. Indicava di essersi sposato nel 2012. Stando alla Cnn, Russell era molto attivo sui social, dove teneva anche un blog. La Associated Press segnala che in un video di tono scherzoso postato su YouTube lo scorso anno, l'uomo parlava del suo lavoro e dei suoi viaggi: "Sollevo molti bagagli. Ma un sacco di bagagli. Così tanti bagagli...".