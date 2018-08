Giordania: attacco Amman, agente ucciso

AMMAN, 11 AGO - Almeno un agente è morto e altri 6 sono rimasti feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale vicino a un distretto di polizia nei pressi della capitale giordana di Amman in quello che le autorità hanno subito definito un "attacco terroristico". Secondo quanto hanno riferito le forze dell'ordine, la bomba è stata piazzata in un'area dove gli agenti avevano parcheggiato le proprie auto per condurre controlli di Sicurezza durante un festival dell'arte. Al momento non c'è stata nessuna rivendicazione, anche se i sospetti cadono sull'Isis che ha spesso minacciato la Giordania per il suo ruolo nella guerra contro i militanti islamici in Siria e Iraq. Non sono stati effettuati arresti, ma le indagini proseguono.