Venezuela: governo chiede cattura Borges

CARACAS, 11 AGO - Il governo venezuelano ha chiesto all'Interpol di attivare il 'codice rosso' per catturare l'oppositore Julio Borges, ex presidente dell'Assemblea nazionale, che viene presentato come 'il mandante' di quello che viene considerato come un attentato realizzato sabato a Caracas ai danni del presidente Nicolás Maduro. La notizia è stata resa di pubblico dominio dal ministro della Comunicazione, Jorge Rodríguez, che in una conferenza stampa ha mostrato un video in cui il deputato Juan Requesens, prelevato a forza martedì dal suo domicilio nella capitale venezuelana, confessa di avere ricevuto istruzioni da Borges per collaborare al transito alla frontiera colombiano-venezuelana di una persona (Juan Carlos Monasterio, ndr.) implicata nell'organizzazione dell'attentato e segnalato come "autore materiale".