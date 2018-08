Bachelet Alto Commissario diritti umani

NEW YORK, 10 AGO - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la nomina dell'ex presidente del Cile Michelle Bachelet come nuovo Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. "Non potevo pensare a scelta migliore - ha commentato il segretario generale Antonio Guterres - Bachelet e' una pioniera, una visionaria, una donna di principi e una grande leader per i diritti umani in questi tempi difficili". Guterres ha poi sottolineato come sia un momento in cui "odio e disuguaglianza sono in aumento, il rispetto dei diritti umani è in declino, la libertà di stampa e' sotto pressione". "Per navigare in queste correnti, abbiamo bisogno di un forte difensore dei diritti, civili, politici, economici, sociali e culturali - ha concluso - Di una persona in grado di garantire l'integrità degli indispensabili meccanismi per i diritti umani delle Nazioni Unite".