Hollywood,si 'moltiplicano' stelle Trump

NEW YORK, 10 AGO - La stella con il nome di Trump lungo il 'Walk of Fame' delle star a Hollywood non e' affatto scomparsa per ora, anzi si e' moltiplicata. Lo scrive Hollywood Reporter il quale specifica che la notte scorsa una squadra di operai ne ha sistemante a decine sulle placche vuote. L'iniziativa viene da un artista conservatore che ha preferito rimanere anonimo. Ad ispirarlo sia i ripetuti tentativi di distruggere la stella dedicata al presidente americano sia la decisione del consiglio comunale di Hollywood di rimuoverla a causa del comportamento di Trump nei confronti delle donne. "Volete distruggere la stelle del presidente dal Walk of Fame e cercare di rimuoverla? - ha commentato l'artista - altre trenta ne salteranno fuori. Coloro che si oppongono alla rimozione hanno fatto notare che ad esempio la stella di Bill Cosby e' ancora li' nonostante la condanna per violenza sessuale.