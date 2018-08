Indonesia: nuova scossa, danni e panico

TANJUNG (INDONESIA), 9 AGO - Il nuovo terremoto che oggi ha colpito l'isola indonesiana di Lombok ha prodotto, almeno fino a questo momento, soltanto danni a edifici e tanto panico. La scossa, di assestamento rispetto al sisma di domenica, misurata in magnitudo 5.9 dagli Usa (6.2 dagli indonesiani) ha avuto come epicentro il nord-ovest dell'isola. Video hanno mostrato macerie disseminate per le strade e nuvole di polvere. Dopo la scossa odierna, molte persone sono uscite dalle loro auto e sono salite sopra i veicoli. "La scossa di assestamento ha causato un nuovo trauma", ha detto il portavoce della protezione civile indonesiana.