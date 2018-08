Ebola: 17 casi confermarti in Congo

GINEVRA, 9 AGO - Sono saliti a 17 confermati e a 27 probabili i casi di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove il ministero della salute ha annunciato il lancio della vaccinazione delle popolazioni ad alto rischio nella provincia del Nord Kivu per combattere il nuovo focolaio, ha riferito l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Le vaccinazioni - osserva l'Oms in una nota - sono state avviate appena una settimana dopo l'annuncio di un secondo focolaio di Ebola quest'anno nel paese africano. I lavori per preparare la vaccinazione ad anello nella zona di salute Mangina, a 30 km dalla città di Beni, sono cominciati ed un totale di 3.220 dosi del vaccino ancora sperimentale (RVSV-ZEBOV) sono disponibili nel paese, precisa l'Oms. Dosi supplementari sono state richieste.