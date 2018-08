Siria: Asma Assad ha un cancro al seno

(ANSAmed) - ROMA, 8 AGO - Un cancro al seno allo stato iniziale è stato diagnosticato ad Asma al Assad, la moglie del presidente siriano Bashar al Assad. Lo rende noto un comunicato della presidenza citato dall'agenzia governativa Sana. L'agenzia pubblica una fotografia di Asma in un ospedale militare di Damasco mentre, seduta su una poltrona con il marito accanto, si sottopone ad una terapia anti-tumorale attraverso una flebo al braccio. I due si guardano e sorridono. "Con forza, fiducia e coraggio - si legge sulla pagina Facebook della presidenza siriana - la signora Asma al Assad ha comiciato la prima fase del trattamento per un tumore maligno al seno che è stato scoperto nella fase iniziale". Asma al Assad, nata e cresciuta a Londra e in possesso anche di cittadinanza britannica, è sposata con il presidente siriano da 18 anni.