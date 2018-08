Mo: re Abdallah riceve Abu Mazen a Amman

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 AGO - Il presidente palestinese Abu Mazen ha incontrato ad Amman il re giordano Abdallah e il principe ereditario Hussein bin Abdallah. Lo riferisce l'agenzia Wafa secondo cui sono stati affrontati "gli ultimi sviluppi" della causa palestinese, le relazioni tra i due paesi ed anche le "sfide che affronta Gerusalemme". Nella riunione allargata che ha fatto seguito all'incontro tra Abu Mazen e il monarca hashemita hanno partecipato da parte palestinese anche il segretario generale dell'Olp Saeb Erekat, il membro di Fatah Hussein al-Sheikh e il capo della sicurezza Majid Faraj. Abu Mazen - che da maggio scorso non lasciava la Cisgiordania per problemi di salute - dovrebbe poi proseguire per il Qatar.