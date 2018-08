Ikea: domani al debutto in India

NEW DELHI, 8 AGO - L'Ikea sbarca in India: il gigante svedese dei mobili a basso costo inaugura domani il suo primo superstore ad Hyderabad, una metropoli di oltre 6,8 milioni di abitanti nello Stato di Telangana, circa 570 chilometri a nord di Bangalore. Il gruppo opera da 30 anni in India con una cinquantina di fornitori che danno lavoro a oltre 400 mila persone: per il suo debutto al pubblico ha scelto l'area commerciale di Hitec City, alla periferia della quarta città più popolosa del Paese. Ed i suoi piani per il futuro sono ambiziosi: altri 25 negozi verranno aperti entro il 2025.