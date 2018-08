Per errore missile Nato in Estonia

HELSINKI, 7 AGO - L'esercito dell'Estonia sta cercando i resti di un missile che un jet da combattimento spagnolo ha accidentalmente sparato nel corso di un'esercitazione in ambito Nato nello spazio aereo dell'alleato paese baltico. Nel pomeriggio - hanno fatto sapere l'esercito estone - l'Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica militare spagnola - che fa parte della missione di polizia aerea baltica della Nato - ha lanciato erroneamente un missile aria-aria tipo AMRAAM in un'area di esercitazione nell'Estonia meridionale. Il missile trasportava esplosivi fino a 10 chilogrammi e l'ultima volta che è stato localizzato era a circa 40 chilometri a nord di Tartu, seconda città estone. In situazioni come questa il missile dovrebbe autodistruggersi, ma potrebbe anche essere atterrato. Il primo ministro estone Juri Ratas ha definito l'episodio su Facebook "estremamente deplorevole". "Grazie a Dio - ha osservato - non ci sono vittime"