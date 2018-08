Incendio California,più grande di sempre

NEW YORK, 7 AGO - L'incendio maggiore della storia della California. Le fiamme del Mendocino Complex Fire che stanno divorando il nord dello Stato hanno distrutto una superficie di 1.145,26 chilometri quadrati, ovvero un'area più grande di quella di New York. Al momento l'incendio non sembra destinato a dare tregua fra i venti sostenuti e le elevate temperature. Il precedente record dell'incendio maggiore nella storia dello Stato è di soli otto mesi fa, quando il Thomas Fire bruciò una superficie di 1.140,78 chilometri quadrati.