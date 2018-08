Sudan: scontri Darfur, mille sfollati

KHARTOUM, 7 AGO - Ulteriori scontri tra l'esercito sudanese e ribelli del Movimento di Liberazione Sudanese di Abdul Wahid Nor (Slm/Aw) nella regione di East Jebel Marra hanno costretto un migliaio di abitanti a fuggire dalle loro abitazioni e rifugiarsi nell'area occidentale di Golo. Secondo l'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari dell'Onu (OCHA) gli sfollati sono stati ospitati nelle scuole elementari di Golo, già affollate da precedenti profughi. Si prevede la necessità di nuove tende e ricoveri per ottobre, quando le scuole riapriranno. In un'altra zona del Darfur centrale, un gruppo di sei armati ha attaccato il villaggio di Kambo Di, uccidendo un uomo e una donna, ex sfollati rientrati da poco nella loro casa. Fonti locali attribuiscono l'attacco a altri abitanti della zona che cercano di evitare il ritorno degli sfollati, delle cui terre si sono impossessati durante la loro assenza.