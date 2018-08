Indonesia: si scava tra macerie moschea

LADING-LADING (INDONESIA), 7 AGO - Ci potrebbero essere ancora molte persone vive sotto le macerie di una grande moschea crollata domenica per il terremoto nell'isola indonesiana di Lombok, secondo la testimonianza di un sopravvissuto estratto dai soccorritori e i responsabili dei servizi di soccorso. L'uomo, Muhamad Juanda, ha detto che al momento della scossa c'erano un centinaio di fedeli riuniti in preghiera nella moschea di Jabal Nur. Il portavoce dell'Agenzia per i disastri naturali, Sutopo Purwo Nguroho, ha detto di sperare che "molti" possano ancora essere estratti vivi da sotto le macerie della moschea.