Giappone:caldo record,70mila in ospedale

TOKYO, 7 AGO - Sono oltre 70mila le persone ricoverate negli ospedali giapponesi negli ultimi tre mesi, a causa dell'ondata di caldo che ha attraversato ed è ancora presente sull'intero arcipelago. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per la prevenzione dei disastri, un totale di 71.265 individui hanno visitato gli ospedali per sintomi associati a colpi di calore, mentre ammontano a 138 le vittime accertate per il caldo tra il 30 aprile e il 5 agosto, un bilancio che è superiore al record registrato nel 2013 con quasi 59mila ricoveri.