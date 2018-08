A rischio stella Trump a Hollywoood

ROMA, 7 AGO - Donald Trump potrebbe perdere la sua stella a Hollywood: il Consiglio comunale di West Hollywood ha approvato all'unanimità ieri sera una risoluzione in cui si chiede di rimuoverla dalla celebre Walk of Fame, ma non è detto che la richiesta venga accolta. La stella, infatti, è di proprietà della città di Los Angeles e poi c'e' un altro potenziale ostacolo, riporta il quotidiano Usa Today: in passato la Camera di Commercio di Hollywood si è sempre opposta alla rimozione delle stelle di celebri personaggi dello spettacolo caduti in disgrazia, come Bill Cosby e Kevin Spacey. La stella di Trump fu inaugurata nel 2007 come riconoscimento per il successo del reality show 'The Apprentice', per anni condotto dal tycoon. Ma da quando Trump è entrato in politica ha subito più di un atto vandalico. L'ultimo è del 25 luglio scorso, quando un uomo l'ha completamente distrutta con un piccone. Prima di allora era stata vandalizzata alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2016, con un piccone e un martello.