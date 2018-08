Rohani, 'da Trump guerra psicologica'

TEHERAN, 6 AGO - Con la reintroduzione di sanzioni il presidente americano Donald Trump vuole fare "una guerra psicologica" contro l'Iran. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani in un'intervista alla Tv di Stato. Quanto alla dichiarata disponibilità di Trump di incontrarlo, Rohani ha risposto: "I negoziati non vanno d'accordo con le sanzioni, che colpiscono il popolo iraniano e anche le aziende straniere". Rohani ha aggiunto che, "se gli Usa mostrano sincerità, l'Iran accoglierà con favore negoziati, ma non ha senso parlare di negoziati mentre si impongono sanzioni". "I principali fattori di un negoziato sono la sincerità e la ricerca di frutti - ha aggiunto Rohani - ma sono stati gli Usa a lasciare il tavolo negoziale (con l'uscita dall'accordo sul nucleare)". Il presidente iraniano ha infine affermato che con la sua dichiarata disponibilità al negoziato Trump "ha fatto un passo indietro, ma ne deve fare altri per tornare almeno alla situazione di prima della sua presidenza".