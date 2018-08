Moavero a celebrazioni Marcinelle

BRUXELLES, 6 AGO - Il ministro degli esteri Enzo Moavero sarà a Marcinelle l'8 agosto per partecipare alle celebrazioni del 62° anniversario della tragedia avvenuta nella miniera del Bois du Cazier, dove in un incendio persero la vita 262 persone di cui 136 italiani. Al termine delle celebrazioni Moavero si sposterà a Bruxelles per una colazione di lavoro offerta dal vicepremier e ministro degli Esteri e degli affari europei Didier Reynders, dove verranno affrontati i maggiori temi d'interesse a livello internazionale ed europeo, nonché le relazioni bilaterali tra Italia e Belgio.