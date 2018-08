Usa: raddoppiato incendio California

ROMA, 6 AGO - Le fiamme continuano a divorare la California: nel fine settimana l'area interessata da un incendio è quasi raddoppiata rendendo il rogo il più esteso nella storia dello Stato. Secondo quanto riporta la Cnn, non si registrano feriti nell'area di Mendocino County, in cui ardono ora due incendi: il Ranch Fire e il River Fire, nel nord dello Stato. Insieme essi formano il più grande incendio che i pompieri californiani si trovano a far fronte in questi giorni: nel complesso le fiamme di Mendocino County hanno bruciato oltre 108mila ettari e nel fine settimana l'incendio è cresciuto di circa il 70%. Più a nord, nell'area di Shasta County un terzo incendio - denominato Carr Fire - finora è costato la vita a sette persone (l'ultima sabato). Nel fine settimana la Casa Bianca ha dichiarato l'area di Shasta County zona disastrata, dando così la possibilità ai residenti di chiedere assistenza federale. Allo stesso tempo il presidente Donald Trump ha attribuito gli incendi alle leggi ambientali dello Stato.