Venezuela, arrestati sei "terroristi"

CARACAS, 6 AGO - Il ministro dell'Interno venezuelano, Néstor Reverol, ha reso noto che sono sei i presunti "terroristi" arrestati per il fallito attentato realizzato sabato con "droni esplosivi" a Caracas contro il presidente Nicolás Maduro. Lo ha reso noto lo stesso ministro in un intervento alla tv statale. Reverol ha aggiunto che sono stati "identificati pienamente" gli "autori materiali e i mandanti" sia all'interno che all'esterno del Paese, e che non sono da escludere altri arresti nelle prossime ore. "Abbiamo finora sei 'terroristi' e sicari arrestati e vari veicoli sequestrati", ha precisato, aggiungendo che "sono state realizzate varie perquisizioni in hotel della capitale dove si sono potute raccogliere prove importantissime di rilevanza criminale, nonché filmati di presunti collaboratori con questo atto".