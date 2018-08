Svizzera: passeggeri svizzero-tedeschi

ROMA, 5 AGO - Secondo i media svizzeri, tutti i passeggeri dell'aereo svizzero d'epoca precipitato ieri sul Piz Segnas e in volo dal canton Ticino alla città di Dubendorf, erano membri di una comitiva di turisti svizzero-tedeschi, per lo più persone sulla sessantina e non c'erano famiglie con bambini. Non vi sono per ora informazioni sulla nazionalità dei membri dell'equipaggio. I siti di radio e giornali svizzeri ricostruiscono anche gli spostamenti fatti dal gruppo negli ultimi giorni, prima dello schianto per cui si temono 20 morti. In particolare, venerdì scorso dopo l'arrivo a Magadino, piccola frazione del Canton Ticino, i turisti hanno fatto un'escursione in una grotta a Meride (sempre nel Canton Ticino) per poi spostarsi a Lugano dove hanno dormito. Ieri hanno visitato il mercato di Porlezza (località turistica della provincia di Como) e hanno pranzato. Poi sono rientrati a Magadino per riprendere il volo, diretti a Dübendorf. All'areodromo di Magadino l'aereo non ha subito manutenzione né ha fatto rifornimento.