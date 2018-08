Malala, ricostruire le scuole bruciate

PESHAWAR (PAKISTAN), 4 AGO - Il Nobel per la Pace Malala Yousafzai ha lanciato un appello per la ricostruzione di undici scuole bruciate con ogni probabilità da estremisti islamici, ieri nel nord del Pakistan. Nessuno è stato ferito durante l'attacco perché gli edifici scolastici erano chiusi. La polizia non ha ancora arrestato nessuno, ma sta interrogando individui legati a ambienti radicali. La giovane premio Nobel, perseguitata dai talebani per aver promosso l'educazione delle ragazze in Pakistan, commentando l'attentato ha affermato che gli "estremisti hanno mostrato cosa li spaventa di più, una ragazza con un libro". Anche Imran Khan, prossimo primo ministro, ha condannato l'attacco alle scuole promettendo di rafforzare la sicurezza appena si sarà insediato. Un appello a proteggere le scuole da tali è attacchi è arrivato anche da Human Rights Watch, organizzazione basata a New York.