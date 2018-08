Erdogan, congelerò beni funzionari Usa

ISTANBUL, 4 AGO - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che congelerà i beni in Turchia di due funzionari americani in risposta alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro i ministri degli Interni e della Giustizia di Ankara per il caso del pastore detenuto Andrew Brunson. Non è chiaro a chi si riferisse in particolare il leader turco che ha parlato di "ministri della Giustizia e degli Interni americani" ne' è chiaro se questi abbiano asset in Turchia.