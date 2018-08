Trump attacca Lebron James

ROMA, 4 AGO - Ha scatenato una bufera senza precedenti l'ultimo attacco su Twitter di Donald Trump. Questa volta nel mirino del presidente americano è finita la star del basket Lebron James. "E' stato intervistato dall'uomo più stupida della tv, Don Lemon. E' riuscito a far sembrare Lebron intelligente, il che non è facile!", ha scritto Trump su Twitter suscitando la reazione dei tanti fan del campione di basket. Qualche giorno fa era stato lo stesso Lebron ad attaccare il presidente in un'intervista alla Cnn. "Non mi siederei mai di fronte a Trump", aveva detto. "Mi sono seduto di fronte a Barack Obama".