Zimbabwe: Chamisa, giorno di lutto

HARARE, 3 AGO - Questo è "un giorno di lutto per la democrazia". Lo ha detto Nelson Chamisa, il candidato presidente dello Zimbabwe sconfitto di misura da Emmerson Mnanagwa dichiarato oggi dalla Commissione elettorale vincitore delle presidenziali del 30 luglio. Il leader del Movimento per il cambiamento democratico, che ha dichiarato di non accettare il risultato perché viziato da brogli, ha parlato brevemente dopo che la polizia aveva interrotto la sua conferenza stampa costringendo i giornalisti ad andare via.