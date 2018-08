Caldo, a Berlino acqua ai senzatetto

BERLINO, 2 AGO - Il Senato di Berlino distribuirà nel fine settimana bottigliette e creme solari ai senza tetto, da venerdì a domenica, lo ha annunciato oggi l'amministrazione per il Sociale della capitale tedesca. "Tutti noi cerchiamo in questi giorni di proteggerci dalle conseguenze della canicola che non accenna a diminuire e dalla siccità" ha detto Daniel Tietze del Comune. "E per le persone che vivono in strada è ancora peggio", ha continuato l'amministratore del Comune.