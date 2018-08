Libia, intercettati 570 migranti

IL CAIRO, 1 AGO - Nella sola giornata di lunedì scorso la guardia costiera libica ha intercettato nel mar Mediterraneo oltre 570 migranti stipati in gommoni diretti in Europa. Tra loro decine di donne e bambini. Lo ha annunciato Ayoub Gassim, portavoce della guardia costiera, precisando che i migranti facevano parte di tre gruppi distinti. Lunedì scorso un gruppo di 292 migranti a bordo di tre gommoni, tra loro 42 donne e 10 bambini, sono stati intercettati dalla guardia costiera libica al largo di Zawiya, sulla costa occidentale. Un altro gruppo di 101 persone, anch'esse dirette in Europa, sono state fermate al largo di Tripoli. Sempre al largo di Tripoli è stato intercettato un terzo gruppo di 181 migranti, 24 le donne e 9 i bambini, ammassati su due gommoni