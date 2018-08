Kelly a capo Casa Bianca fino al 2020

NEW YORK, 1 AGO - Il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, resterà al suo posto fino alle elezioni del 2020 su richiesta del presidente americano Donald Trump. Dopo mesi di indiscrezioni e di apparenti tensioni fra i due, che avevano portato a ipotizzare un'uscita a breve di Kelly, il capo delle staff spazza cosi' per il momento via rumors su un suo addio.