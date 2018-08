Israele: Corte su caso villaggio beduino

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 AGO - I giudici della Corte Suprema di Gerusalemme sono impegnati oggi ad esaminare l'appello degli abitanti del villaggio beduino Khan el-Ahmar (Cisgiordania) contro la sua demolizione decisa alcune settimane fa. Al dibattito assiste un pubblico particolarmente folto che include anche deputati e personalità pubbliche, fra cui lo scrittore David Grossman che si oppone alla demolizione del villaggio dove si trova, fra l'altro, la 'Scuola di gomme'. Su twitter giornalisti che si trovano nell'aula aggiornano che i giudici stanno esaminando soluzioni che tengano in conto le particolari necessita' di quella comunita' beduina. In precedenza gli abitanti di Khan el-Ahmar hanno rifiutato il trasferimento - proposto dalle autorita' - nella vicina localita' palestinese di Abu Dis che a loro parere non e' confacente con il loro stile di vita.