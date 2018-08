Venezuela, blackout 'spegne' 80% Caracas

CARACAS, 1 AGO - Due successivi blackout sono avvenuti ieri a Caracas e provincia, e nei vicini Stati di Miranda e Vargas, generando caos nei trasporti e nei servizi di comunicazione. Il ministro delle Comunicazioni, Jorge Rodríguez, ha reso noto che il guasto ha causato un'interruzione dei servizi nell'80% di Caracas. Via Twitter gli abitanti hanno confermato l'entità dell'incidente, che ha colpito anche centri sanitari, come l'ospedale di Lídice, i cui pazienti in rianimazione sono stati trasferiti in altri centri medici dotati di generatori elettrici. Il blackout ha causato disagi non solo al trasporto urbano e alla metropolitana, ma anche all'aeroporto internazionale Simón Bolívar de Maiquetía.