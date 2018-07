Precipita aereo in Messico, 'superstiti'

ROMA, 1 AGO - Un aereo di Aeromexico è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Guadalupe Victoria a Durango, nel centro nord del Messico. Secondo i media locali, a bordo ci sarebbero circa 100 persone. Secondo testimoni, alcuni passeggeri sono scesi da soli dal velivolo chiedendo aiuto. Ufficiosamente i media ipotizzano la possibilità che vi siano "alcuni morti", un dato che però non è stato confermato da fonti ufficiali. La compagnia Aeromexico ha diffuso un primo comunicato ufficiale in cui ha precisato che il volo 2431 era partito da Durango alla volta di Città del Messico quando è caduto non lontano dall'aeroporto. Si tratta di un aereo Embraer 190 con capacità di 96 passeggeri.